Покровськ потрапив під обстріл РФ: пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і шістьох жителів поранено

Покровськ потрапив під обстріл РФ Фото: МВА Покровська

Вчора, 30 січня, близько 22:00 російські військові вдарили по центральній частині міста Покровськ, внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, поранень зазнали шість місцевих мешканців. Про це йдеться у звіті МВА Покровська.



«Станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан», — повідомляє міська військова адміністрація.

Покровськ потрапив під обстріл РФ Фото: ГВА Покровська

Покровськ потрапив під обстріл РФ Фото: ГВА Покровська

Попередньо, бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.



Нагадаємо, 30 січня, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши дев'ятьох людей і вбивши одного жителя Авдіївки.