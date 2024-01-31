В нелегальной тюрьме «ЛНР» для отказников погиб российский военный

Российский Telegram канал ASTRA зафиксировал смерть военного РФ после пребывания в нелегальной тюрьме для отказников в Рассыпном «ЛНР».



По информации телеграм-канала, сослуживцы убитого рассказали, что после избиений он был «весь синий», а в причинах смерти значатся — переломы рёбер.



Родным заявили, что военный погиб под обстрелом Последний раз Михаил [имя изменено] (в/ч 61899) выходил на связь 1 ноября — он сказал, что его со дня на день должны отправить на боевое задание.



В тот же день сослуживцы рассказали его близким, что убитого забрала военная полиция. Спустя 3 дня стало известно, что он находится в нелегальной тюрьме, предположительно, в Зайцево в «ЛНР».



«Со мной вышел на связь его сослуживец и сказал: "Меня посадили, и Миша тоже здесь, у него сломана рука, нос и он весь синий". По горячей линии МО сообщили, что если их забрала военная полиция, то они должны быть в Зайцево», — рассказала родственница военного.

Причины смерти военного РФ в тюрьме для отказников. Фото: ASTRA

9 ноября сослуживцев военного выпустили из подвала и перевезли в Курск. Им сообщили, что он до сих пор там. Все последующие дни родные обращались в МО, ВП и в часть, где им заявляли, что мужчина «выполняет боевые задачи».



«А 18 ноября я узнала, что его больше нет. Якобы 9 ноября был артиллерийский обстрел, он был ранен», — говорят близкие убитого.



При этом, по словам сослуживцев, 9 ноября он все еще находился в подвале. В извещении о гибели (на фото) сказано, что он умер 13 ноября.



Причины смерти: «тупая сочетанная травма грудной клетки и живота с множественными переломами рёбер и повреждениями внутренних органов» и «травматический шок». В свидетельстве о смерти указано место гибели — село Рассыпное.