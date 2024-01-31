У нелегальній в'язниці «ЛНР» для ухилянтів загинув російський військовий

Російський Telegram канал ASTRA зафіксував смерть військового РФ після перебування у нелегальній в'язниці для ухилянтів у тимчасово окупованому Розсипному в «ЛНР».



За інформацією телеграм-каналу, товариші по службі вбитого розповіли, що після побиття він був «весь синій», а в причинах смерті значаться — переломи ребер.



Рідним заявили, що військовий загинув під обстрілом. Останній раз Михайло [ім'я змінено] (в/ч 61899) виходив на зв'язок 1 листопада - він сказав, що його з дня на день мають відправити на бойове завдання.



Того ж дня товариші по службі розповіли його близьким, що вбитого забрала військова поліція. Через 3 дні стало відомо, що він перебуває у нелегальній в'язниці, ймовірно, у Зайцевому в «ЛНР».



«Зі мною вийшов на зв'язок його товариш по службі й сказав: "Мене посадили, і Мишко теж тут, у нього зламана рука, ніс і він весь синій". По гарячій лінії МО повідомили, що якщо їх забрала військова поліція, то вони мають бути в Зайцевому», - розповіла родичка військового.

Причини смерті військового РФ у в'язниці для ухилянтів. Фото: ASTRA

9 листопада товаришів по службі військового випустили з підвалу і перевезли до Курська. Їм повідомили, що він досі там. Усі наступні дні рідні зверталися до МО, ВП та до частини, де їм заявляли, що чоловік «виконує бойові завдання».



«А 18 листопада я дізналася, що його більше немає. Нібито 9 листопада був артилерійський обстріл, його було поранено», — кажуть близькі вбитого.



При цьому, за словами товаришів по службі, 9 листопада він все ще знаходився в підвалі. У повідомленні про загибель сказано, що він помер 13 листопада.



Причини смерті: «тупа поєднана травма грудної клітки та живота з множинними переломами ребер та ушкодженнями внутрішніх органів» та «травматичний шок». У свідоцтві про смерть вказано місце загибелі – село Розсипне.