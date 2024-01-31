Путин заявил о стремлении создать «демилитаризованную линию» в Украине

Россия пытается создать «демилитаризованную линию» на территории Украины. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, сообщают российские СМИ в среду, 31 января.

«Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные средства иностранного, прежде всего, производства», — заявил Путин и добавил, что украинцы якобы применяют такие средства «для обстрела мирных городов».

По его словам, российские военные подразделения сейчас занимаются отодвиганием противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации.

«Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия готова воевать до 2028 года, потому что президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине.