Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні

Росія намагається створити «демілітаризовану лінію» на території України. Про це сказав президент РФ Володимир Путін на зустрічі з довіреними особами, повідомляють російські ЗМІ у середу, 31 січня.

«Ця лінія має бути на такому віддаленні від нашої території, яка б забезпечила безпеку, маючи на увазі далекобійні засоби іноземного, насамперед, виробництва», — заявив Путін і додав, що українці нібито застосовують такі засоби «для обстрілу мирних міст».

За його словами, російські військові підрозділи зараз займаються відсуненням супротивника від життєво важливих населених пунктів Російської Федерації.

«Так і робитимемо. І це головний мотив наших хлопців, які воюють і життям своїм ризикують для захисту батьківщини, захисту наших людей. Відсуватимемо», — заявив Путін.

Раніше повідомлялося, що Росія готова воювати до 2028 року, тому що президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить перебіг війни в Україні.