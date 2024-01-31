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В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка

31 января 2024, 23:13

В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка

В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка

В Буденновском районе оккупированного Донецка прорвало городской коллектор. Канализационные воды затопили улицы поселка Тепличный.

Соответствующие видео опубликовали в местных телеграм-каналах.

Дома оказались затоплены стоками, пострадали личные вещи жителей.

Аварийные бригады выехали на место порыва, сообщило «министерство строительства и ЖКХ ДНР».

«Произведено переключение на дублирующий коллектор Д-1400мм. В 19:30 КНС 7, 8 и ГКНС остановлены. Открыты задвижки на опорожнение аварийного участка», — отмечается в сообщении.

Завтра планируется выполнить откачку стоков с придомовых территорий и обеззараживание. Также для определения характера повреждения и ее ликвидации будут вестись земляные работы.

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