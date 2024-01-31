В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка

В Буденновском районе оккупированного Донецка прорвало городской коллектор. Канализационные воды затопили улицы поселка Тепличный.



Соответствующие видео опубликовали в местных телеграм-каналах.



Дома оказались затоплены стоками, пострадали личные вещи жителей.



Аварийные бригады выехали на место порыва, сообщило «министерство строительства и ЖКХ ДНР».



«Произведено переключение на дублирующий коллектор Д-1400мм. В 19:30 КНС 7, 8 и ГКНС остановлены. Открыты задвижки на опорожнение аварийного участка», — отмечается в сообщении.



Завтра планируется выполнить откачку стоков с придомовых территорий и обеззараживание. Также для определения характера повреждения и ее ликвидации будут вестись земляные работы.