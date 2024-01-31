У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища

У Будьоннівському районі окупованого Донецька прорвало міський колектор. Каналізаційні води затопили вулиці селища Тепличне.



Відповідні відео опублікували у місцевих телеграм-каналах.



Вдома виявились затоплені стоками, постраждали особисті речі мешканців.



Аварійні бригади виїхали на місце пориву, повідомило «міністерство будівництва та ЖКГ ДНР».



«Зроблено перемикання на дублюючий колектор Д-1400мм. О 19:30 КНС 7, 8 та ГКНС зупинено. Відкрито засувки на спорожнення аварійної ділянки», — зазначається у повідомленні.



Завтра планується виконати відкачування стоків з прибудинкових територій та знезараження. Також для визначення характеру пошкодження та її ліквідації вестимуться земляні роботи.