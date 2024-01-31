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У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища

31 січня 2024, 23:13

У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища

У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища

У Будьоннівському районі окупованого Донецька прорвало міський колектор. Каналізаційні води затопили вулиці селища Тепличне.

Відповідні відео опублікували у місцевих телеграм-каналах.

Вдома виявились затоплені стоками, постраждали особисті речі мешканців.

Аварійні бригади виїхали на місце пориву, повідомило «міністерство будівництва та ЖКГ ДНР».

«Зроблено перемикання на дублюючий колектор Д-1400мм. О 19:30 КНС 7, 8 та ГКНС зупинено. Відкрито засувки на спорожнення аварійної ділянки», — зазначається у повідомленні.

Завтра планується виконати відкачування стоків з прибудинкових територій та знезараження. Також для визначення характеру пошкодження та її ліквідації вестимуться земляні роботи.

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