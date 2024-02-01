Силы обороны ведут бои к юго-западу от Донецка — ISW

Российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута). Также они недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе. Позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Российские войска недавно совершили подтвержденное наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 января. Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута).

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались: к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки; западнее Бахмута в районе Хромового и Ивановского; к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские войска недавно подтвердили наступление в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 января. Кадры, опубликованные 31 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались: к северо-западу от Авдеевки в районе Степового; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; в южной и юго-восточной Авдеевке; к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Российские войска недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе.

Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Сладкого (примерно в 7 км к юго-западу от Новомихайловки), и показывают, что российские войска понесли потери тяжелой бронетехники на сумму около роты во время атак в этом районе.

Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.