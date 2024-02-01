Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW

Російські війська просунулися на схід від Івановського (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно підтвердили наступ на південний захід від Донецька під час відновлення механізованих атак у цьому районі. Позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Перемоги. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ у районі Бахмута на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 січня. Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на схід від Івановського (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали: на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута в районі Хромового та Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 січня. Кадри, опубліковані 31 січня, показують, що російські війська трохи просунулися вздовж вулиці Спортивної у південному житловому районі Авдіївки.

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали: на північний захід від Авдіївки в районі Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; у південній та південно-східній Авдіївці; на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Російські війська нещодавно підтвердили настання на південний захід від Донецька під час відновлення механізованих атак у цьому районі.

Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Сладкого (приблизно за 7 км на південний захід від Новомихайлівки), і показують, що російські війська зазнали втрат важкої бронетехніки на суму близько роти під час атак у цьому районі.

Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Перемоги.