В Харьковской области под обстрел попала больница: четыре человека пострадали

Обстрел больницы в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по территории больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района: поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша, а также четыре пациента пострадали. Об этом сообщила ГСЧС Украины.



«Сотрудниками ГСЧС совместно с работниками Нацполиции и экстренной медицинской помощи проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь», — говорится в заявлении службы по чрезвычайным ситуациям.



По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги.



«Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения. Те, кому позволено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением», — рассказал Синегубов.



Напомним, российские войска сегодня ночью, 1 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа «Шахед».