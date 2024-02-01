Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

Российские войска сегодня ночью, 1 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа «Шахед». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и Генштабе.

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены два ударных беспилотника оккупантов.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что силы ПВО уничтожили «Шахеды» в Харьковской области.