У Харківській області під обстріл потрапила лікарня: четверо людей постраждали

Обстріл лікарні у Харківській області. Фото: ДСНС

Армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по території лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району: пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медустанови, вікна та дах, а також чотири пацієнти прстраждали. Про це повідомили у ДСНС України.



«Співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу», - йдеться у заяві служби з надзвичайних ситуацій.



За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, персонал та пацієнти лікарні встигли відреагувати на сигнал повітряної тривоги.



«Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину - розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом», - розповів Синєгубов.



Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе по типу «Шахед».