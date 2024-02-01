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Почти 580 домов остались без отопления в Донецке

01 февраля 2024, 09:53

Почти 580 домов остались без отопления в Донецке

По информации управления жилищного хозяйства «администрации Донецка» на 7:00 1 февраля, из 5077 домов тепло не подаётся на 579. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

Среди причин отсутствия отопления так называемый глава Донецка называет порыв внутренних систем отопления в 86 домах (20 – в Киевском, 4 – в Кировском, 46 – в Куйбышевском, 16 – в Петровском).

«На 452 дома тепло не подаётся от котельных (23 – в Ворошиловском, 175 – в Киевском, 59 – в Кировском, 150 – в Куйбышевском, 45 – в Петровском); 41 дом находится в зоне боевых действий (5 – в Киевском, 1 – в Кировском, 7 – в Куйбышевском, 28 – в Петровском)», — говорится в заявлении Кулемзина.

Стоит добавить, что по информации предприятия «Донбасстеплоэнерго» на 7:00 1.02, из 259 котельных Филиала «Донецктеплосеть» тепло не подают 13 по причинам отсутствия электроэнергии и 11 из-за порыва на тепловых сетях.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном РФ Донецке после обстрела горит подстанция. Также, 29 января, в Калининском районе был поврежден воздушный трубопровод, в результате чего прекращена подача тепла

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