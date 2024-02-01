Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку

За інформацією управління житлового господарства «адміністрації Донецька» на 7:00 1 лютого, із 5077 будинків тепло не подається на 579. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Серед причин відсутності опалення так званий голова Донецька називає порив внутрішніх систем опалення у 86 будинках (20 – у Київському, 4 – у Кіровському, 46 – у Куйбишевському, 16 – у Петрівському).



«На 452 будинки тепло не подається від котелень (23 – у Ворошилівському, 175 – у Київському, 59 – у Кіровському, 150 – у Куйбишевському, 45 – у Петрівському); 41 будинок знаходиться в зоні бойових дій (5 – у Київському, 1 – у Кіровському, 7 – у Куйбишевському, 28 – у Петрівському)», – йдеться у заяві Кулемзіна.



Варто додати, що за інформацією підприємства «Донбастеплоенерго» на 7:00 1.02, із 259 котелень Філії «Донецьктепломережа» тепло не подають 13 через відсутність електроенергії та в 11 через порив на теплових мережах.



Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому РФ Донецьку після обстрілу горить підстанція. Також, 29 січня, у Калінінському районі було пошкоджено повітряний трубопровід, внаслідок чого припинено подачу тепла.