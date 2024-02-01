Армия РФ нанесла ракетный удар по школе в Мирнограде

Последствия ракетного удара по Мирнограду. Фото: «Суспільне»

В ночь на 1 февраля российская армия в очередной раз атаковала Мирноград Донецкой области. Под огонь попал «Пункт незламності», информация о погибших и раненых не поступала. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Юрий Ключка, передает «Суспільне».



По его словам, российская ракета С-300 попала в помещение школы, где расположен «Пункт незламності», в здании никого не было.



Как отмечается, вокруг места удара повреждены жилые дома, магазин. На месте коммунальники разбирают завалы и убирают строительные конструкции.

Напомним, оккупанты за 31 января обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще двое травмированы.