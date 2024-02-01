  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ завдала ракетного удару по школі у Мирнограді

01 лютого 2024, 10:14

Армія РФ завдала ракетного удару по школі у Мирнограді

Наслідки ракетного удару по Мирнограду. Фото: «Суспільне» Наслідки ракетного удару по Мирнограду. Фото: «Суспільне»

У ніч проти 1 лютого російська армія вкотре атакувала Мирноград Донецької області. Під вогонь потрапив «Пункт незламності», інформація про загиблих та поранених не надходила. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка, повідомляє «Суспільне».

За його словами, російська ракета С-300 влучила в приміщення школи, де розташовано «Пункт незламності», у будівлі нікого не було.

Як зазначається, довкола місця удару пошкоджено житлові будинки і магазин. На місці комунальники розбирають завали та прибирають будівельні конструкції.


Нагадаємо, окупанти за 31 січня обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє травмовано.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Мирноград

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино
19:25
Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні
17:58
Крим: очевидці повідомляють про пожежу у районі аеродрому Бельбек
15:53
Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому
14:55
Росія агітує студентів кримських «університетів» ставати операторами дронів
14:30
Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку
23:14
У Маріуполі відродили комсомол. РФ бомбардує свої міста. Головне за день
20:47
Два райони Дніпропетровської області потрапили під російський обстріл, поранено чоловіка
17:47
У Нідерландах партія ВВВ запропонувала відправити українських переселенців назад
16:50
ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію військ РФ у Криму — СтратКом
16:50
На Херсонщині окупанти скинули з безпілотника вибухівку, загинув чоловік
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
усі новини
11:55
У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали
11:50
За яких сум заборгованості українцям відключатимуть світло: коментар заступника міністра енергетики
11:48
Окупанти за добу атакували десятки населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, школу та перебито ЛЕП
10:47
На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська
10:40
Партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізниці у Росії
10:14
Армія РФ завдала ракетного удару по школі у Мирнограді
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
09:50
Зеленський звільнить Залужного до кінця поточного тижня — CNN
09:26
У РФ працювала ППО: повідомили про атаку шести дронів
09:13
Японія виділить Україні 390 млн доларів для соціального захисту та відновлення сільського господарства
08:35
У Харківській області під обстріл потрапила лікарня: четверо людей постраждали
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:28
На Донеччині росіяни за добу вбили одного жителя, ще двоє — отримали поранення
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:55
Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
усі новини
ВІДЕО
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали
01 лютого, 11:55
Колаборантка стежила за ЗСУ. Фото: СБУ На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська
01 лютого, 10:47
Пожежа на підстанції у Макіївці. Кадр з відео У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
31 січня, 23:56
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
31 січня, 23:13
Евакуація із Нью-Йорка. Фото: кадр із відео Місцевий житель Нью-Йорку отримав поранення після обстрілу РФ
31 січня, 12:24
БПЛА атакував завод «Невський мазут» у Петербурзі. Фото: кадр із відео У Петербурзі безпілотник атакував завод «Невський мазут»
31 січня, 10:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама