Армія РФ завдала ракетного удару по школі у Мирнограді

Наслідки ракетного удару по Мирнограду. Фото: «Суспільне»

У ніч проти 1 лютого російська армія вкотре атакувала Мирноград Донецької області. Під вогонь потрапив «Пункт незламності», інформація про загиблих та поранених не надходила. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка, повідомляє «Суспільне».



За його словами, російська ракета С-300 влучила в приміщення школи, де розташовано «Пункт незламності», у будівлі нікого не було.



Як зазначається, довкола місця удару пошкоджено житлові будинки і магазин. На місці комунальники розбирають завали та прибирають будівельні конструкції.



Нагадаємо, окупанти за 31 січня обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє травмовано.