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В Донецкой области СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» из Краматорска

01 февраля 2024, 10:47

В Донецкой области СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» из Краматорска

Коллаборантка следила за ВСУ. Фото: СБУ Коллаборантка следила за ВСУ. Фото: СБУ

СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» Артема Жоги, которая планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По указаниям российской разведки, женщина собирала данные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.

«Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте», — говорится в сообщении.



В ходе документирования преступлений стало известно, что коллаборантка знакома и периодически общается с руководителем так называемого «народного совета» группировки «ДНР» Артемом Жогой.

Переписка коллаборантки с оккупантами. Фото: СБУ

Отмечается, что в телефонных разговорах фигурантка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой. Для максимального сбора информации она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских военнослужащих.

По данным следствия, задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию России. 

Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Кто такой Артем Жога, который стал героем российских новостей, можете прочитать в материале «Новостей Донбасса» тут

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