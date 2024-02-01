В Донецкой области СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» из Краматорска

Коллаборантка следила за ВСУ. Фото: СБУ

СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» Артема Жоги, которая планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По указаниям российской разведки, женщина собирала данные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.



«Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте», — говорится в сообщении.







В ходе документирования преступлений стало известно, что коллаборантка знакома и периодически общается с руководителем так называемого «народного совета» группировки «ДНР» Артемом Жогой.

Переписка коллаборантки с оккупантами. Фото: СБУ

Отмечается, что в телефонных разговорах фигурантка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой. Для максимального сбора информации она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских военнослужащих.



По данным следствия, задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию России.



Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Кто такой Артем Жога, который стал героем российских новостей, можете прочитать в материале «Новостей Донбасса» тут.