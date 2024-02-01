На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська

Колаборантка стежила за ЗСУ. Фото: СБУ

СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» Артема Жоги, яка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.



За вказівками російської розвідки, жінка збирала дані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.



«Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті», — йдеться у повідомленні.







У ході документування злочинів стало відомо, що колаборантка знайома та періодично спілкується з керівником так званої «народної ради» угруповання «ДНР» Артемом Жогою.

Листування колаборантки з окупантами. Фото: СБУ

Зазначається, що у телефонних розмовах фігурантка хвалилася йому тим, що співпрацює з російською розвідкою. Для максимального збору інформації вона планувала влаштуватися продавчинею у місцеву крамницю неподалік підрозділу українських військовослужбовців.



За даними слідства, затриманою виявилася мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію Росії.



Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Хто такий Артем Жога, який став героєм російських новин, можете прочитати у матеріалі «Новин Донбасу» тут.