Пограничники взяли в плен трех россиян в Луганской области

Пограничники взяли пленных в Луганской области. Фото: ГПС

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления «Месть» взяли в плен трех российских военных во время попытки штурма Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС и глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов в Луганской области. Им предоставили медицинскую помощь, воду и передали спецслужбам», — говорится в сообщении.

Среди пленных – мобилизованный из Рязани, контрактник — командир отделения из Пскова и гастарбайтер из Грозного – чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

По информации Лысогора, первые двое оккупантов попали в плен во время штурма позиций пограничников в Луганской области.

«Захватчиков было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через некоторое время. А четверо где-то там пока «крутятся». Еды нет, и рано или поздно они либо замерзнут, либо сдадутся», – говорит боец на позывной «Удав».

Глава Луганской ОВА добавил, что чеченец пытался спрятаться на территории Донецкой области.

Напомним, 30 января была обстреляна территория около деревни Старая Николаевка Рыльского района Курской области, трое военнослужащих ФСБ получили осколочные ранения.