Шесть пограничников РФ пострадали в результате обстрелов Курской и Брянской областей

Вечером, 30 января, была обстреляна территория около деревни Старая Николаевка Рыльского района Курской области, трое военнослужащих ФСБ получили осколочные ранения. Об этом пишет российский Telegram канал ASTRA.



«Примерно в это же время дрон атаковал автомобиль пограничников в районе села Весёлое Глушковского района — УАЗ-Хантер полностью уничтожен, пограничники не пострадали», — отметили в Telegram канале.



В тот же день была также атакована Брянская область. Около села Новые Юрковичи пострадали еще трое пограничников. Ранее беспилотник атаковал в Петербурге завод «Невский мазут».