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Прикордонники взяли в полон трьох росіян у Луганській області

01 лютого 2024, 14:48

Прикордонники взяли в полон трьох росіян у Луганській області

Прикордонники взяли полонених у Луганській області. Фото: ДПС Прикордонники взяли полонених у Луганській області. Фото: ДПС

Українські прикордонники бригади Гвардії настання «Помста» взяли в полон трьох російських військових під час спроби штурму Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі ДПС та голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Загарбники намагалися штурмувати позиції наших бійців у Луганській області. Їм надали медичну допомогу, воду та передали спецслужбам», — йдеться у повідомленні.

Серед полонених – мобілізований з Рязані, контрактник – командир відділення з Пскова та заробітчанин з Грозного – чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік для заробітку.

За інформацією Лисогора, перші двоє окупантів потрапили в полон під час штурму позицій прикордонників у Луганській області.

«Загарбників було 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж вийшов за деякий час. А четверо десь там поки що «крутяться». Їди немає, і рано чи пізно вони або замерзнуть, або здадуться», – каже боєць на позивний Удав.

Глава Луганської ОВА додав, що чеченець намагався сховатися на території Донецької області, проте в нього нічого не вийшло.



Нагадаємо, 30 січня було обстріляно територію біля села Стара Миколаївка Рильського району Курської області, троє військовослужбовців ФСБ отримали осколкові поранення.

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