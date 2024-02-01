В разведке опровергли информацию о разрешении на выезд за границу для Арестовича

Главное управление разведки МОУ опровергло информацию, которую опубликовало издание NGL.media о том, что разрешение на выезд за границу Алексей Арестович получил от ГУР. Об этом ГУР написало у себя в Telegram.



«Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которое опубликовало NGL.media, не соответствует действительности», — уточнили в разведке.



В ведомстве подчеркнули, что Главное управление разведки МОУ не предоставляло Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.



В своем телеграм-канале блогер Алексей Арестович подтвердил, что находится в Нью-Йорке, где записал интервью, объясняя почему уехал из Украины в США и планирует ли возвращаться.