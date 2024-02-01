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У розвідці спростували інформацію про дозвіл на виїзд за кордон для Арестовича

01 лютого 2024, 15:30

У розвідці спростували інформацію про дозвіл на виїзд за кордон для Арестовича

Головне управління розвідки МОУ спростувало інформацію, яку опублікувало видання NGL.media, що дозвіл на виїзд за кордон Олексій Арестович отримав від ГУР. Про це ГУР написало у себе в Telegram.

«Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи, на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від ГУР МО України, який опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності», — уточнили у розвідці.

У відомстві наголосили, що Головне управління розвідки МОУ не надавало Арестовичу ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

У своєму телеграм-каналі блогер Олексій Арестович підтвердив, що знаходиться в Нью-Йорку, де записав інтерв'ю, пояснюючи, чому виїхав з України до США і чи планує повертатися.

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