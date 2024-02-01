Российский актер из «Бандитского Петербурга» получил подозрение за призыв к войне против Украины

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, публично поддерживающего вооруженную агрессию России против Украины, информирует пресс-служба СБУ.



По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских окупантов во время массовых мероприятий с участием Путина.



«Злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.



К тому же Певцов оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций России во временно захваченных регионах Украины.



Актеру сообщили о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:



▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);



▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);



▪️ ст. 436 (пропаганда войны).



Ранее Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной, которая призывала украинских военных сдаваться в плен россиян и угрожала сибирскими концлагерями.