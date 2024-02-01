Російський актор з «Бандитського Петербурга» отримав підозру за заклик до війни проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України, інформує пресслужба СБУ.



За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна.



«Зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв'ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.



До того ж Пєвцов виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій Росії у тимчасово захоплених регіонах України.



Актору повідомили про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);



▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);



▪️ ст. 436 (пропаганда війни).



Раніше Служба безпеки України повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка закликала українських військових здаватися в полон росіян та погрожувала сибірськими концтаборами.