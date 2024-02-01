В Селидовской громаде запущена котельная: глава ОВА рассказал детали

В Селидовской громаде Донецкой области работают над восстановлением теплоснабжения. В частности, заработала котельная, которая подает тепло в медицинское учреждение. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Проверил работу установленных котельных в Селидовской громаде. Сейчас уже запущена котельная, которая снабжает тепло городской больнице», — написал он.





По его словам, осмотрел ее работу вместе с руководителем Селидовской городской военной администрации Анатолием Немченко.



Кроме того, Филашкин поручил «Донецктеплокоммунэнерго» и городским властям запустить другие котельные для ускорения подачи тепла населению громаде.





Напомним, в декабре 2023 года во временно оккупированном Мариуполе часть города осталась без отопления из-за остановки котельни. В сообщении сказано, что во временно оккупированном городе многие дома не имеют тепла. К этому добавилась аварийная остановка котельной «Западная».