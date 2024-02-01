У Селидівській громаді запущено котельню: глава ОВА розповів деталі

У Селидівській громаді запущено котельню, яка постачає тепло міській лікарні. Фото: Вадим Філашкін

У Селидівській громаді на Донеччині працюють над відновленням теплопостачання. Зокрема, запрацювала котельня, яка подає тепло до медичного закладу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Перевірив роботу встановлених котелень у Селидівській громаді. Наразі вже запущено котельню, яка забезпечує тепло міську лікарню», — написав він.





За його словами, оглянув її роботу разом з керівником Селидівської міської військової адміністрації Анатолієм Немченком.



Крім того, Філашкін доручив «Донецьктеплокомуненерго» та міській владі запустити інші котельні для прискорення подачі тепла населенню громади.





Нагадаємо, у грудні 2023 року в тимчасово окупованому Маріуполі частина міста залишилася без опалення через зупинку котельні. У повідомленні сказано, що у тимчасово окупованому місті багато будинків не мають тепла. До цього додалася аварійна зупинка котельні «Західна».