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ВСУ: Потопление ракетного катера «Ивановец» — существенная потеря для РФ

01 февраля 2024, 17:45

ВСУ: Потопление ракетного катера «Ивановец» — существенная потеря для РФ

Спутниковый снимок российского катера за несколько часов до потопления Спутниковый снимок российского катера за несколько часов до потопления

Для россиян потеря ракетного катера «Ивановец» очень существенна, так как в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе черноморского флота РФ и вооружение, среди которого противокорабельные ракеты типа «Москит» с дальностью до 130 км. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны», — сообщают в ВСУ.

Так же в ВМС Украины сообщили, что это не первые потери врага в указанной бригаде, поскольку ранее Украине удалось повредить малый ракетный корабль «Самум».

Напомним, сегодня Главное управление разведки Украины сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения «Group 13» ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.

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