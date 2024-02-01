ВСУ: Потопление ракетного катера «Ивановец» — существенная потеря для РФ

Спутниковый снимок российского катера за несколько часов до потопления

Для россиян потеря ракетного катера «Ивановец» очень существенна, так как в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе черноморского флота РФ и вооружение, среди которого противокорабельные ракеты типа «Москит» с дальностью до 130 км. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны», — сообщают в ВСУ.

Так же в ВМС Украины сообщили, что это не первые потери врага в указанной бригаде, поскольку ранее Украине удалось повредить малый ракетный корабль «Самум».

Напомним, сегодня Главное управление разведки Украины сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения «Group 13» ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.