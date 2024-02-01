ГУР уничтожило ракетный катер россиян «Ивановец»

ГУР уничтожило ракетный катер РФ «Ивановец». Фото: кадр из видео

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в ГУР.







«Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — "Ивановец" дал крен на корму и затонул», — говорится в сообщении.



По данным ГУР, стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.



Напомним, Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram подтвердил работу по аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Крыму.