На бронированной машине и под обстрелами: как получают пенсию в прифронтовом Северске

Пенсию в прифронтовые города ежемесячно доставляют сотрудники «Укрпочты» на бронированной машине. Выдача выплат занимает около недели. О жизни в прифронтовом Северске говорится в сюжете «Новостей Донбасса».

Кроме гарантированных государством социальных выплат, сотрудники Укрпочты стараются привозить сюда продукты и товары, которые не получают люди в гуманитарных наборах.

В одном из таких прифронтовых городов - Северске - практически нет уцелевших домов. В населённом пункте осталось около девятисот мирных жителей. По всей громаде – чуть более тысячи.

Мобильная связь работает с перебоями, интернета нет, газеты сюда не доставляют, телевизор не показывает. Почти два года в прифронтовом Северске нет централизованной подачи воды, света и газа. Предприятия не работают. Здесь остались люди в основном пенсионного и предпенсионного возраста. Детей местная власть эвакуировала хотя бы вместе с одним из родителей. Молодежь выехала. Оставшиеся жители выживают благодаря регулярной гуманитарной помощи и усилиям украинских властей.