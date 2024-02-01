На броньованій машині та під обстрілами: як отримують пенсію у прифронтовому Сіверську

Пенсію до прифронтових міст щомісяця доставляють співробітники «Укрпошти» броньованою машиною. Видача виплат триває близько тижня. Про життя у прифронтовому Сіверську йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

Окрім гарантованих державою соціальних виплат, співробітники Укрпошти намагаються привозити сюди продукти та товари, які не одержують люди у гуманітарних наборах.

В одному з таких прифронтових міст - Сіверську практично немає вцілілих будинків. У населеному пункті лишилося близько дев'ятисот мирних жителів. По всій громаді трохи більше тисячі.

Мобільний зв'язок працює з перебоями, інтернету немає, газети сюди не доставляють, телевізор не показує. Майже два роки у прифронтовому Сіверську немає централізованої подачі води, світла та газу. Підприємства не працюють. Тут залишилися люди переважно пенсійного та передпенсійного віку. Дітей місцева влада евакуювала хоча б разом із одним із батьків. Молодь виїхала. Жителі, що залишилися, виживають завдяки регулярній гуманітарній допомозі та зусиллям української влади.