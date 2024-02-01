В ВСУ впервые начали выдавать женскую форму

Женщины-военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями.

«До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все больший интерес женщин в привлечении к ВС на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы», — заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В настоящее время сформирована и предоставлена в государственное «Агентство оборонных закупок» заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.