У ЗСУ вперше почали видавати жіночу форму

Жінки у ЗСУ

Жінки-військовослужбовці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених із врахуванням жіночих антропометричних параметрів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам почуватися комфортно під час виконання завдань у польових умовах та у пунктах постійної дислокації. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом із громадськими організаціями та українськими виробниками.

«До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні є результат і це дуже важливо. Адже в українській армії зараз служать десятки тисяч жінок. З них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їхня кількість буде тільки зростати. Вже зараз ми бачимо все більший інтерес жінок у залученні до ВС добровільно. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби», - заявила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Наразі сформовано та надано до державного «Агентства оборонних закупівель» заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів уже почали постачати до військ.