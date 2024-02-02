В Воздушных силах отреагировали на статью о якобы нежелании украинских пилотов летать на «мусорных» F/А-18

В австралийском деловом издании Australian Financial Review в рубрике «Эксклюзив» 30 января вышла статья корреспондента Аарона Патрика под заголовком: «Украина — Австралии: нам не нужен ваш летающий хлам».



Со ссылкой на неназванного «высокопоставленного представителя Военно-воздушных сил ВСУ» автор пишет, что Украина отказалась от 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet, назвав их «мусором». Собеседник издания заявил, что это «фактически уничтожило соглашение по F/A-18», отметив, что «если бы представитель ВСУ этого не сделал, самолеты сейчас летали бы над Украиной».



Эта публикация не осталась незамеченной в Украине. На нее отреагировал и спикер Воздушных сил Юрий Игнат, отвечая на комментарии пользователей под публикацией в социальной сети Facebook.

«Не знаете, не трындите! Ибо вы уже все достали, если честно своим зрадо*бством! Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно!» — написал Юрий Игнат и добавил, что между Украиной и Австралией не было соглашения по поставке данных самолетов.



Напомним, в конце октября прошлого года сообщалось, что Австралия направляет в Украину новый пакет военной помощи в размере 20 миллионов долларов. В состав пакета входит оборудование для разминирования и системы для борьбы с дронами.