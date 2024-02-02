У Повітряних силах відреагували на статтю про нібито небажання українських пілотів літати на «сміттєвих» F/А-18

В австралійському діловому виданні Australian Financial Review у рубриці «Ексклюзив» 30 січня вийшла стаття кореспондента Аарона Патріка під заголовком: «Україна — Австралії: нам не потрібний ваш літаючий мотлох».



З посиланням на неназваного високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ автор пише, що Україна відмовилася від 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх сміттям. Співрозмовник видання заявив, що це «фактично знищило угоду щодо F/A-18», зазначивши, що «якби представник ЗСУ цього не зробив, літаки зараз літали б над Україною».



Ця публікація не залишилася непоміченою в Україні. На неї відреагував і речник Повітряних сил Юрій Ігнат, відповідаючи на коментарі користувачів під постом в соціальній мережі Facebook.

«Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно, своїм зрадо*обством! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!» — написав Юрій Ігнат і додав, що між Україною та Австралією не було угоди щодо постачання даних літаків.



Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року повідомлялося, що Австралія направляє в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 20 мільйонів доларів. До складу пакету входить обладнання для розмінування та системи боротьби з дронами.