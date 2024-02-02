В захваченном Мариуполе оккупанты планируют открыть «музей освобождения города»

Российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города». Об этом со ссылкой на местные паблики сообщил сегодня Мариупольский городской совет.

Отмечается, что создавать «музей» собираются пропутинские партия «Единая Россия» и организация «Молодая гвардия».

«В настоящее время уже идут восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Как следует из опубликованного видео, часть «музея» планируют покрасить в цвета российского триколора и флага так называемой «ДНР».

«Посетителям собираются показывать кровавые «трофеи», украденные на оккупированных территориях, «патриотические» фильмы и выставки об «освобождении» Мариуполя весной 2022 года», — отметили в Мариупольском горсовете.

«Оккупанты пытаются сделать все, чтобы насадить искаженную реальность и скрыть собственные преступления. Они устраивают пропагандистские мероприятия, снимают фильмы, пытаются организовать выставки, в которых преподносят себя как «освободителей», а виновниками мариупольской трагедии делают Украину. Но мариупольцы знают правду, что именно россияне напали на наш город, взяли в блокаду, разрушили его до основания и убили десятки тысяч мариупольских семей. Должны доносить это до мира, противодействовать российской пропаганде», — написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе снова возвращают памятники Ленину, сформировали юнармию. А теперь возродили комсомол.