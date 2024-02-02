У захопленому Маріуполі окупанти планують відкрити «музей визволення міста»

Російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей визволення міста». Про це з посиланням на місцеві паблики повідомила сьогодні Маріупольська міська рада.

Наголошується, що створювати «музей» збираються пропутинська партія «Єдина Росія» та організація «Молода гвардія».

«Наразі вже йдуть відновлювальні роботи», — йдеться в повідомленні.

Як випливає з опублікованого відео, частину «музею» планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої «ДНР».

«Відвідувачам збираються показувати криваві «трофеї», вкрадені на окупованих територіях, «патріотичні» фільми та виставки про «звільнення» Маріуполя навесні 2022 року», — зазначили у Маріупольській міськраді.

«Окупанти намагаються зробити все, щоб насадити спотворену реальність та приховати власні злочини. Вони влаштовують пропагандистські заходи, знімають фільми, намагаються організувати виставки, в яких подають себе як «визволителів», а винуватцями маріупольської трагедії роблять Україну. Але маріупольці знають правду, що саме росіяни напали на наше місто, взяли в блокаду, зруйнували його вщент і вбили десятки тисяч маріупольських сімей. Мусимо доносити це до світу, протидіяти російській пропаганді», — написав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі знову повертають пам'ятники Леніну, сформували юнармію. А тепер відродили комсомол.