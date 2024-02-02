Стало известно о втором пострадавшем вследствие российского авиаудара по Херсону

Сегодня днем российские войска нанесли удары по Херсонщине. Фото: Херсонская областная прокуратура

Число пострадавших вследствие российского авиаудара по Херсону выросло до двух человек, среди них 17-летний подросток, его госпитализировали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Оккупанты накрыли огнем жилую застройку в центральной части города. Частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома. Сейчас известно о двух пострадавших. 73-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший — 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение», — написал Прокудин.

Кроме того, вследствие обстрелов оккупационных войск в Бериславе пострадал местный житель, в селе Ингулец — еще двое, сообщил Офис генерального прокурора.

«По данным следствия, днем 2 февраля военные РФ атаковали город Херсон и Бериславский район области», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

В Бериславе «агрессор атаковал мирное население дронами. Из-за сброса взрывчатки пострадал местный житель, он доставлен в больницу». Также, по данным Офиса генпрокурора, в селе Ингулец из-за обстрела травмированы 59-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Напомним, сегодня, 2 февраля, оккупационная армия РФ атаковала жилые кварталы Херсона.