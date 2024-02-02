  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону

02 лютого 2024, 16:40

Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону

Сьогодні вдень російські війська завдали ударів по Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура Сьогодні вдень російські війська завдали ударів по Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару Херсоном зросла до двох осіб, серед них 17-річний підліток, його госпіталізували. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти накрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено прилеглі будинки. Наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доправили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один постраждалий – 17-річний хлопець. Його також госпіталізували до медустанови», — написав Прокудін.

Крім того, внаслідок обстрілу окупаційних військ у Бериславі постраждав місцевий житель, у селі Інгулець ще двоє, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, вдень 2 лютого військові РФ атакували місто Херсон і Бериславський район області», — йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

У Бериславі «агресор атакував мирне населення дронами. Через скидання вибухівки постраждав місцевий житель, його доставлено до лікарні». Також, за даними Офісу генпрокурора, у селі Інгулець через обстріл травмовано 59-річну жінку та 37-річного чоловіка.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, окупаційна армія РФ атакувала житлові квартали Херсона.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Херсонська область Херсон обстріли

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:40
Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону
15:20
МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь
13:17
У захопленому Маріуполі окупанти планують відкрити «музей визволення міста»
09:40
Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала
09:05
Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти
08:55
Армія РФ «упустила» авіабомбу на місто окупованої Луганщини
08:40
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян — Генштаб
08:07
Кривий Ріг залишився без світла внаслідок удару російського дрона по підстанції
23:10
Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер
16:25
На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента
14:59
У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада
13:30
Ракета влучила у пункт зв'язку на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі — ASTRA
13:16
ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
усі новини
17:05
РФ скоротила атаки «Ланцетами» через падіння виробництва через вибух на заводі — Forbes
16:44
«ДТЕК» відновив електрику у 29 населених пунктах Донецької області
16:40
Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону
15:20
МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь
15:15
Російські війська атакували Херсон за допомогою авіації: є поранені
14:44
ЗСУ розбили російську колону з 11 одиниць бронетехніки в районі Новомихайлівки
14:32
У Кривому Розі відновлено електропостачання всіх споживачів — Міненерго
13:40
На Донеччині розпочався п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми
13:17
У захопленому Маріуполі окупанти планують відкрити «музей визволення міста»
12:40
Суд заарештував нерухомість Олега Царьова майже на пів мільярда гривень
12:30
Бійця «Азова» Росія «засудила» до довічного терміну
11:59
Корупція підриває ефективність армії РФ — розвідка Британії
11:40
У Повітряних силах відреагували на статтю про нібито небажання українських пілотів літати на «сміттєвих» F/А-18
11:14
У Бундестазі викрили російського шпигуна, який працює на ФСБ
10:50
На наступному тижні Сенат США може схвалити 61 млрд доларів військової допомоги Україні — ЗМІ
10:40
Колаборанту зі Снігурівки загрожує 12 років ув'язнення: «здавав» українців на російських блокпостах
09:57
Усіх заблокованих під землею шахтарів у Криворізькому районі підняли на поверхню
09:40
Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала
09:22
Під час обстрілу росіянами Авдіївки поранено одного мирного жителя
09:05
Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти
усі новини
ВІДЕО
ДТЕК відновив електрику у 29 населених пунктах. Фото: кадр із відео «ДТЕК» відновив електрику у 29 населених пунктах Донецької області
02 лютого, 16:44
Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Керпер у репортаж з Маріуполя. Скріншот відео МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь
02 лютого, 15:20
Колону окупантів було розгромлено в районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео ЗСУ розбили російську колону з 11 одиниць бронетехніки в районі Новомихайлівки
02 лютого, 14:44
Евакуації сімей з неповнолітніми у Донецькій області. Фото: Нацполіція На Донеччині розпочався п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми
02 лютого, 13:40
Пенсіонери у прифронтовому Сіверську На броньованій машині та під обстрілами: як отримують пенсію у прифронтовому Сіверську
01 лютого, 18:50
Американські партнери передали Донецькій області понад десять екскаваторів та навантажувачів відомої фірми JCB. Фото: JCB Co. Донецька область отримала від партнерів із США екскаватори та навантажувачі
01 лютого, 15:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама