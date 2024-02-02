Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону

Сьогодні вдень російські війська завдали ударів по Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару Херсоном зросла до двох осіб, серед них 17-річний підліток, його госпіталізували. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти накрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено прилеглі будинки. Наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доправили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один постраждалий – 17-річний хлопець. Його також госпіталізували до медустанови», — написав Прокудін.

Крім того, внаслідок обстрілу окупаційних військ у Бериславі постраждав місцевий житель, у селі Інгулець ще двоє, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, вдень 2 лютого військові РФ атакували місто Херсон і Бериславський район області», — йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

У Бериславі «агресор атакував мирне населення дронами. Через скидання вибухівки постраждав місцевий житель, його доставлено до лікарні». Також, за даними Офісу генпрокурора, у селі Інгулець через обстріл травмовано 59-річну жінку та 37-річного чоловіка.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, окупаційна армія РФ атакувала житлові квартали Херсона.