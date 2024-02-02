Российские войска атаковали Херсон с помощью авиации: есть раненые

РФ атаковала жилые кварталы Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Сегодня, 2 февраля, оккупационная армия РФ атаковала жилые кварталы Херсона, в результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Пока известно об одной раненой. Женщина 73 лет на момент удара находилась во дворе. Травмированная доставлена в больницу с контузией и обломочным ранением», — уточнил Мрочко.

РФ атаковала жилые кварталы Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Напомним, ранее в социальной сети Facebook появилось видео с результатами обстрелов жилых кварталов Херсона.