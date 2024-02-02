Пророссийского блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Пророссийский блогер Юрий Подлоляка. Фото из открытых источников

Пророссийский блогер Юрий Подоляка приговорён к 15 тюрьмы заочно за то, что наводил российские ракеты на Николаев. Об этом сообщает СБУ.



«Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 годам тюремного заключения заочно осужден пророссийский блогер Юрий Подоляка. Злоумышленник скрывается в России и называет себя «главным спикером» в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно выполняет задания российских спецслужб по проведению информдиверсий. Для наведения российского оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона», — говорится в сообщение СБУ.



Подоляка ведет ютуб-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, как указывает СБУ он курирует прокремлевский Телеграмм-канал, а также страницы «ВКонтакте». На этих ресурсах он оправдывает российскую агрессию против Украины.



Среди вражеских корректировщиков был экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену.



Интересно отметить, что сам Подоляка является уроженцем города Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию. Его признали виновным в государственной измена и пропаганде войны.