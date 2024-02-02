Проросійського блогера Подоляку заочно засудили до 15 років увʼязнення

Проросійський блогер Юрій Подоляка. Фото з відкритих джерел

Проросійського блогера Юрія Подоляку засуджено до 15 в'язниці заочно за те, що наводив російські ракети на Миколаїв. Про це повідомляє СБУ.



«Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера Юрія Подоляка. Зловмисник ховається в Росії та називає себе „головним спікером“ у війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформдиверсій. Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону», — йдеться у повідомленні СБУ.



Подоляка веде ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн передплатників. Крім того, як вказує СБУ, він курирує прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки «ВКонтакті». На цих ресурсах він виправдовує російську агресію проти України.



Серед ворожих коригувальників був екс-глава Миколаївської окружної прокуратури, який зараз відбуває довічне ув'язнення за держзраду.



Цікаво відзначити, що сам Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії. Його визнали винним у державній зраді та пропаганді війни.