Суд ООН частично принял сторону Украины в иске против РФ по геноциду

Международный суд ООН отклонил 5 из 6 РФ против Украины о якобы «геноциде против народа Донбассе». Об этом сообщает «Европейская правда».



Украина ещё в феврале 2022 года обвинила Россию в безосновательном использовании обвинений в якобы «геноциде народов Донбасса» с целью обосновать свое противоправное полномасштабное вторжение в Украину.



Позиция Украины основывалась на многочисленных заявлениях Путина и других руководителей РФ, которые еще с 2014 года, а особенно в феврале 2022 года делали публичные заявления о якобы «геноциде» со стороны Украины. РФ, в частности, пыталась доказать, что Украина совершала геноцид и не может подавать в суд.

Однако, суд ООН отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых «ЛНР» и «ДНР» и начала войны на основе ложных обвинений в геноциде, потому что те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.



Теперь будет рассмотрение по существу только утверждения Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде.