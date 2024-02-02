Суд ООН частково прийняв бік України у позові проти РФ з геноциду

Міжнародний суд ООН відхилив 5 із 6 заперечень РФ проти України про нібито «геноцид проти народу Донбасі». Про це повідомляє «Європейська правда».

Україна ще у лютому 2022 року звинуватила Росію у безпідставному використанні звинувачень у нібито «геноциді народів Донбасу» з метою обґрунтувати своє протиправне повномасштабне вторгнення в Україну.



Позиція України ґрунтувалася на численних заявах Путіна та інших керівників РФ, які ще з 2014 року, а особливо у лютому 2022 року робили публічні заяви про нібито «геноцид» з боку України. РФ, зокрема, намагалася довести, що Україна вчинила геноцид і не може подавати до суду.



Проте, суд ООН відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» та початку війни на основі хибних звинувачень у геноциді, бо ті, на думку суду, не стосуються Конвенції про геноцид.



Тепер розгляд по суті буде лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україну в неіснуючому геноциді.