Зеленский провел Ставку, на который обсудили 5 вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский провёл Ставку, на которой, среди прочих, присутствовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров. Об этом говорится на официальной странице президента Украины.

На Ставке обсудили 5 вопросов: украинское производство дронов, производство и импорт снарядов, текущую ситуацию на фронте, сооружение фортификаций и системные шаги по защите и возобновлению энергетической инфраструктуры.

Как заявил Зеленский, на сегодня более 90% дронов на фронте — это дроны украинского производства.

Также украинский президент особенно отметил сложность на Авдеевском направление. По ситуации на фронте докладывали Главком Залужный и командиры по направлениям — Сырский и Москалев.