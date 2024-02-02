Зеленський провів Ставку, на який обговорили 5 питань

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій, серед інших, був присутній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умеров. Про це йдеться на офіційній сторінці президента України.

На Ставці обговорили 5 питань: українське виробництво дронів, виробництво та імпорт снарядів, поточну ситуацію на фронті, спорудження фортифікацій та системні кроки щодо захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

Як заявив Зеленський, на сьогодні понад 90% дронів на фронті — це дрони українського виробництва.

Також український президент особливо наголосив на складності на Авдіївському напрямі. За ситуацією на фронті доповідали Головком Залужний та командири за напрямами – Сирський та Москальов.