В России расстреляли пилота стратегического бомбардировщика Ту-95

В командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 стреляли. Фото: ГУР

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 — майора Стегачева Олега Сергеевича, информирует главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Указанный пилот ВКС России родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "энгельс" (в/ч 06987) - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей», — объяснили в ГУР.



В разведке также добавили, что в результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения и в данный момент ГУР выясняет, выжил он или нет.



Ранее, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года, спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.