У Росії розстріляли пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95

У командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 стріляли. Фото: ГУР

У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стегачова Олега Сергійовича, інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Вказаний пілот ВКС Росії народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "енгельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивства наших людей», - пояснили в ГУР.



У розвідці також додали, що внаслідок атаки Олег Стегачов отримав вогнепальні поранення і зараз ГУР з'ясовує, вижив він чи ні.



Раніше, в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року, спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив ракетний катер «Івановец» Чорноморського флоту РФ.