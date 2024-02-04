Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей

В Куйбышевском районе временно оккупированного Россией Донецка сегодня, 4 февраля, двое мужчин пострадали из-за обстрела. Также один местный житель получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона. Об этом сообщил так называемый мэр города Алексей Кулемзин.



По его информации, в результате обстрела Куйбышевского района по ул. Шахтёрской Славы получили ранения мужчины 1952 и 1961 годов рождения.



Чуть позже Кулемзин добавил, что из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по ул. Кирова ранен мужчина 1971 года рождения.

Напомним, 31 января в Донецке беспилотник сбросил боеприпас на автобус, ранив при этом водителя. Инцидент произошел в Киевском районе возле железнодорожного вокзала.