Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Куйбишевського району: поранено двох людей

У Куйбишевському районі тимчасово окупованого Росією Донецька сьогодні, 4 лютого, двоє чоловіків постраждали через обстріл. Також один місцевий житель отримав поранення через скид вибухонебезпечного предмета з дрону. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.



За його інформацією, внаслідок обстрілу Куйбишевського району на вул. Шахтарської Слави отримали поранення чоловіки 1952 та 1961 років народження.



Трохи пізніше Кулемзін додав, що через скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника у Кіровському районі на вул. Кірова поранено чоловіка 1971 року народження.





Нагадаємо, 31 січня у Донецьку безпілотник скинув боєприпас на автобус, поранивши водія. Інцидент стався у Київському районі біля залізничного вокзалу.